Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Paula y Tasio se besan sin poder remediarlo y… ¡Manuela es testigo de todo!

SUEÑOS DE LIBERTAD

Paula y Tasio sellan su conexión con un beso bajo la mirada de Manuela

Una cena tensa da paso a un giro romántico cuando Paula y Tasio, tras limar asperezas, sucumben a un beso inesperado observado por Manuela.

Paula y Tasio atraviesan un momento de tensión tras un malentendido que enfrió su relación, pero la intervención de Tasio logra arrancar una sonrisa a Paula y reavivar una chispa entre ambos.

El incidente se consuma cuando, al agacharse a recoger una pieza de ajedrez, comparten un beso que no pueden evitar, con Manuela como testigo involuntaria.

Antena 3» Vídeos