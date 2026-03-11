Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Paula y Tasio sellan su conexión con un beso bajo la mirada de Manuela
Una cena tensa da paso a un giro romántico cuando Paula y Tasio, tras limar asperezas, sucumben a un beso inesperado observado por Manuela.
Paula y Tasio atraviesan un momento de tensión tras un malentendido que enfrió su relación, pero la intervención de Tasio logra arrancar una sonrisa a Paula y reavivar una chispa entre ambos.
El incidente se consuma cuando, al agacharse a recoger una pieza de ajedrez, comparten un beso que no pueden evitar, con Manuela como testigo involuntaria.