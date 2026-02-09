Antena3
Marisol es contratada como secretaria para la nueva empresa de Damián, ¿Cómo reaccionará Pablo Salazar cuando lo descubra?

El marido de Nieves le había pedido a su antigua secretaria, y amante, que se marchara de Toledo, pero Marisol no piensa irse.

Damián ha contratado a Marisol como secretaria de su nuevo negocio. Al principio le ha extrañado que ella quiera abandonar su empleo en Tarragona, pero ella ha afirmado que su principal razón es que no cree que pueda crecer mucho más en su actual puesto de trabajo.

Don Damián ha alabado su valentía y ella ha rematado diciendo “en esta vida hay que arriesgarse para conseguir lo que uno desea”.

Y le ha asegurado que está en un momento de cambio en el que quiere apostar por proyectos que merezcan la pena. Así el patriarca ha acabado aceptando con una sonrisa.

Tasio, el nuevo socio de Don Damián, le ha dicho feliz a la antigua amante de Pablo Salazar, “bienvenida Marisol”. Y es que a pesar de que él le ha dejado muy claro que no quiere saber nada de ella, la joven acaba de asegurarse un puesto de trabajo en Toledo.

¿Cómo se lo tomará el director financiero de Perfumerías de la Reina, ¿la joven se habrá quedado allí por estar más cerca de Pablo Salazar?

