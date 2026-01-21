Pablo Salazar felicita a Tasio por la propuesta de la naviera... ¡y a Gabriel no le sienta bien!

Tasio está trabajando codo con codo con su padre ahora que él ya no está en la fábrica.

Aunque Damián se ha visto obligado a vender sus acciones a Gabriel, para el patriarca, la perfumera sigue siendo su vida entera. Por lo que haría lo que hiciera falta porque saliera adelante.

Por ello, se les ha ocurrido la idea de hablar con la empresa de cruceros para proporcionarles jabones de la Reina para sus camarotes.

Cuando Tasio se lo ha contado a Gabriel y a Pablo, el nuevo accionista le ha felicitado... ¡le ha parecido una gran idea para conseguir nuevos clientes!

"Con buenas ideas como esta, no habrá que llevarse la producción a Marruecos", ha dicho Salazar.

Tasio se ha alegrado del entusiasmo de Salazar, ya que Gabriel, ha hecho de menos su idea. ¿Saldrá adelante?