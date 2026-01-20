Gabriel echa Damián de la fábrica y él le amenaza: “Algún día recuperaré todo lo que me has robado”

Damián, cabeza de familia de los De la Reina, tuvo que ceder la empresa a Gabriel tras las amenazas de denunciar a Marta.

Esta situación ha provocado que la nueva dirección recaiga sobre Gabriel, quien está haciendo que la empresa viva uno de sus peores momentos.

Durante su enfrentamiento, Gabriel le ha acusado a su tío de perderlo todo, lo que ha hecho que Tasio saliese en defensa de su padre, “tú se lo has robado”.

Tras el intercambio de palabras, Gabriel ha insistido en que Damián abandonase el lugar, bajo la amenaza de llamar a seguridad.

El cabeza de familia de los De la Reina ha prometido que recuperará lo que le ha arrebatado su sobrino y, agarrando a Gabriel por la nuca, le ha amenazado lleno de rabia, “ese día no sabrás por dónde te llega el aire”.

Un tenso momento vivido entre ambos familiares que deja en el aire el futuro de la perfumería. ¿Logrará Damián recuperar la dirección de la fábrica?