Andrés y Damián sospechan que Gabriel tiene una amante: “Tenemos que denunciarle por adulterio”

Con la dirección de la fábrica a manos de Gabriel, los De la Reina viven una dura situación. Andrés ha conseguido noticias que pueden revertir y perjudicar a Gabriel.

“Varias veces al mes reserva la misma habitación de hotel para verse con alguien” le ha comentado el pequeño de los De la Reina a su padre.

El detective privado de Andrés le ha mencionado que tiene encuentros con una mujer, abriendo la posibilidad de una posible amante.

Damián no ha parecido muy sorprendido por la situación, “es uno de los seres más deplorables que conocemos”. Padre e hijo han reflexionado sobre las distintas posibilidades que tiene con esta información.

Entre las opciones que podrían llevar a cabo está la de denunciarles con la consecuencia de que “seguramente acabarían los dos en la cárcel”, ha concretado Andrés. La otra opción es mandarle las noticias a Brossard y así “su reputación caería por los suelos” forzando a los franceses a prescindir de Gabriel.

¿Descubrirán el idilio entre Gabriel y María?