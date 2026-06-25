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Capítulo 590

Pablo y Nieves, decididos a salvar su matrimonio y empezar de nuevo: “Yo ya te he perdonado”

El matrimonio decide darse una nueva oportunidad como pareja tras mucho tiempo distanciados.

Pablo y Nieves, decididos a salvar su matrimonio y empezar de nuevo: “Yo ya te he perdonado”

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Después de la tormenta llega la calma y si no que se lo digan a Pablo y Nieves. Su relación ha pasado por una grave crisis que amenazaba con romper su matrimonio para siempre.

La infidelidad de Pablo primero y, después, la ayuda que Nieves ayudó al padre de Luz para morir, una decisión que Pablo desaprobaba, acabaron separándolos durante un tiempo.

Pero por fin ha llegado la reconciliación más esperada. Nieves escuchó como en la cantina Pablo salió en su defensa frente a don Agustín dándose cuenta de que, a pesar de todo, su marido le sigue queriendo.

El empresario le dice que él ya le ha perdonado y que, aunque no comparte su decisión, ahora entiende que ayudó a esos hombres a morir para aliviarles el dolor y que su amor que siente por ella es más fuerte que el rencor.

Nieves le responde que ella también le ha perdonado porque también le sigue queriendo y que no piensa marcharse a ningún sitio porque su sitio está en Toledo con su familia.

Pablo y Nieves se besan sellando así su reconciliación y dejándose llevar por la pasión después de tanto tiempo separados.

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