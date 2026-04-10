Miguel toma una drástica decisión y se muda al dispensario: “Es la única solución para dejar de ver a ese traidor”

Miguel sigue destrozado ante la dura situación que atraviesa su familia. Después de descubrir que Pablo le fue infiel a su mujer con Marisol, el médico no quiere saber nada de su padre y no ha dudado en echárselo en cara.

Y aunque Pablo ha tratado de pedirle perdón, Miguel ha rechazado cualquier disculpa, pues nada apacigua el dolor que siente al recordar que su padre llevó a la cama a la mujer que el joven amaba.

Es por eso por lo que el nuevo médico del dispensario ha tomado la decisión más radical de todas y le ha comunicado a Mabel y a Nieves que se va a marchar de casa para mudarse al dispensario: “No quiero seguir viviendo bajo el mismo techo que él”.

Esta confesión ha dejado muy preocupada a ambas y han intentado hacerle cambiar de opinión, pero Miguel se ha mantenido firme en su impulsiva decisión: “Es la única solución para dejar de ver a ese traidor".

Finalmente, el joven ha decidido marcharse enfadado de la cantina tras conocer que su madre y su hermana no están de acuerdo con su decisión. ¿Se mudará definitivamente al dispensario?