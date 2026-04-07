Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 534

Miguel se disculpa con su madre tras descubrir la infidelidad de su padre y le asegura que nunca podrá perdonarlo: “Ha roto tu confianza”

El doctor de la colonia ha tenido una fuerte conversación con Nieves en la que ha expuesto sus sentimientos ante lo sucedido con respecto a Pablo.

Miguel se disculpa con su madre tras descubrir la infidelidad de su padre y le asegura que nunca podrá perdonarlo: “Ha roto tu confianza”

Publicidad

La familia Salazar está sufriendo su primer contratiempo importante desde que llegaron a Toledo. Pablo y Nieves viven separados después de que la enfermera recibiese la noticia de la infidelidad de su marido con Marisol.

El hijo mayor de la familia echó en cara a su madre su actitud con su padre antes de conocer el verdadero motivo por el que se ha ido de casa. Miguel se ha disculpado y ha opinado que “creo que no deberías perdonarle”.

Nieves se ha mostrado dubitativa de qué decisión tomar, “a lo mejor la mejor opción que tengo es perdonarle y olvidar”. Miguel se ha alterado ante el posible perdón de su padre.

¿Qué harán Pablo y Nieves con su futuro? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Miguel se disculpa con su madre tras descubrir la infidelidad de su padre y le asegura que nunca podrá perdonarlo: “Ha roto tu confianza”

Miguel se disculpa con su madre tras descubrir la infidelidad de su padre y le asegura que nunca podrá perdonarlo: “Ha roto tu confianza”

8

Cihan humilla a Demir en el hospital y recupera las escrituras de la casa de Sahin

“Ahora entiendo qué vio en ella”: la confesión más dura de Seyran sobre Diyar

“Ahora entiendo qué vio en ella”: la confesión más dura de Seyran sobre Diyar

vlcsnap-2026-04-01-12h33m34s988
Avance | En tierra lejana

Mine intenta esta noche que Alya descubra que es la amante de Cihan, ¿lo conseguirá?

4
En tierra lejana | 6 de abril

Alya anima a Zerrin a no renunciar a Kaya y Cihan descubre su lado más humano

7
En tierra lejana | 6 de abril

Alya desenmascara el sucio plan de Demir para hundir a los Albora y avisa a Cihan

La doctora ha pillado al enemigo de Cihan planeando la compra de la casa de Fidan a través de un testaferro en una jugada maestra para destruirlos.

6
En tierra lejana | 6 de abril

“Te quiero”: la llamada desde la cárcel que refuerza el amor de Kaya y Zerrin

Un juramento de amor eterno desde el calabozo que ha puesto en jaque los planes de los Albora.

2

“Lo eres todo para mí”: la despedida más dolorosa de Kaya a Cihan antes de perder su libertad

3

Nare abraza a Sahin sin saber que Demir los está fotografiando

1

Kaya entra en prisión mientras la familia de Sedat promete hacer pagar a los Albora

Publicidad