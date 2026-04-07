Miguel se disculpa con su madre tras descubrir la infidelidad de su padre y le asegura que nunca podrá perdonarlo: “Ha roto tu confianza”

La familia Salazar está sufriendo su primer contratiempo importante desde que llegaron a Toledo. Pablo y Nieves viven separados después de que la enfermera recibiese la noticia de la infidelidad de su marido con Marisol.

El hijo mayor de la familia echó en cara a su madre su actitud con su padre antes de conocer el verdadero motivo por el que se ha ido de casa. Miguel se ha disculpado y ha opinado que “creo que no deberías perdonarle”.

Nieves se ha mostrado dubitativa de qué decisión tomar, “a lo mejor la mejor opción que tengo es perdonarle y olvidar”. Miguel se ha alterado ante el posible perdón de su padre.

¿Qué harán Pablo y Nieves con su futuro? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad.