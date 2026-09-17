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Capítulo 650

Miguel defiende a Claudia ante sus padres: “¿Tan mala influencia os parece para mí?"

El doctor Salar no duda ni un momento en salir en defensa de su novia frente a su familia.

Miguel defiende a Claudia ante sus padres: “¿Tan mala influencia os parece para mí”?

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Julia Zapata López
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Nieves se quedó muy sorprendida al descubrir que Claudia estuvo casada, que Mateo, su marido, fue cura y que perdió un hijo, pero que no era de él si no de Tasio.

Aún así está haciendo un esfuerzo por conocerla y ella y Pablo le dicen a Miguel que la invite a cenar en casa para conocerla mejor.

Sin embargo, Nieves mete la mata y empieza a bombardear a Claudia con preguntas sobre su pasado… ¡algo que a Miguel le sienta fatal!

“¿Tan mala influencia os parece para mí solo porque le hayan pasado cosas en la vida?”, dice el joven enfado a sus padres.

Miguel les reprocha a Nieves y a Pablo que ellos también tienen un pasado y que a él no le importa ese pasado. Quiere a Claudia y quiere apostar por un futuro con ella. ¡Miguel no ha dudado no un segundo en salir en defensa de su novia! ¡Momentazo!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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