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Capítulo 560

Bianca consigue por fin lo que tanto deseaba: besa a Fina y ella… ¡le corresponde!

La argentina logra un acercamiento con la fotógrafa que acaba con beso.

Bianca consigue por fin lo que tanto deseaba: besa a Fina y ella… ¡le corresponde!

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Julia Zapata López
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Marta siente que algo se ha roto en su relación con Fina mientras Bianca continúa ganando terreno.

La argentina consigue visitar a Fina en su habitación en casa de los De la Reina y le cuenta todos los problemas que Marta está poniendo para que pueda verla.

La pintora sabe conducir la conversación. Le dice que ella solo quiere cuidarla para que se recupere lo antes posible y le acaba diciendo que si con sus visitas le molesta que se lo diga.

Sin embargo, la fotógrafa le segura que se siente muy bien cuando va a visitarla y que por nada del mundo querría perder su amistad: “No soportaría perder esta cercanía por una estupidez”

Fina le dice si lo dice en serio y la conversación termina… ¡con un beso correspondido! Bianca se lanza a besar a Fina y la fotógrafa no se aparta. ¿Qué pasará a partir de ahora?, ¿Fina le contará lo que acaba de pasar a Marta?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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