Arranca la Misión Casa Desastrosa: El nuevo plan de los jóvenes Vicho en Padre no hay más que uno, la serie

El primer intento de Álex, Teresa, Luis, Carola y Bea fue detener la mudanza. Sin embargo, el Método Munch de Helena se puso de por medio. Ahora bien, a pesar de haber perdido aquella batalla, la guerra está muy lejos de empezar.

Así, los jóvenes ponen en marcha su plan maestro: Misión Casa Desastrosa. ¿La primera fase? Wifi Not Found. Por mucho que Helena trabaje como Strategic Organization Workflow Manager en una empresa tecnológica, parece que una luz verde en el router es un daño irreparable en el internet de la casa.

Cinco hijos dispuestos a hacer imposible la habitabilidad de la nueva casa parece un problema lo suficientemente grande como para que Helena y Mateo se replanteen las cosas. Aunque, por el momento, todavía no tienen ni idea de quién está detrás de esto.

¿Conseguirán los niños volver a su antigua ciudad? Dale play al vídeo de arriba y disfruta de nuevo de esta primera acción de la Misión Casa Desastrosa.

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