Capítulo 429
Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”
El hombre que contrató como matón ahora intenta extorsionarla desde prisión. ¿Qué tiene pensado pedirle?
La persona que un día Marta contrató como matón para defender a Fina de Santiago, se la está jugando.
Desde presión, Eladio está intentando meterle miedo: primero, le hizo una llamada de teléfono, y, ahora, le ha enviado una carta.
En la misiva, le revela que coincidió en la cárcel con Santiago y que este le contó muchas cosas de ella, refiriéndose a su orientación sexual.
Además, le cita en prisión y le amenaza, si se niega a ir, está dispuesto a hacer lo que haga falta para perjudicarla.
