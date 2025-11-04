Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”

La persona que un día Marta contrató como matón para defender a Fina de Santiago, se la está jugando.

Desde presión, Eladio está intentando meterle miedo: primero, le hizo una llamada de teléfono, y, ahora, le ha enviado una carta.

En la misiva, le revela que coincidió en la cárcel con Santiago y que este le contó muchas cosas de ella, refiriéndose a su orientación sexual.

Además, le cita en prisión y le amenaza, si se niega a ir, está dispuesto a hacer lo que haga falta para perjudicarla.