Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 429

Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”

El hombre que contrató como matón ahora intenta extorsionarla desde prisión. ¿Qué tiene pensado pedirle?

Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”

Publicidad

La persona que un día Marta contrató como matón para defender a Fina de Santiago, se la está jugando.

Desde presión, Eladio está intentando meterle miedo: primero, le hizo una llamada de teléfono, y, ahora, le ha enviado una carta.

En la misiva, le revela que coincidió en la cárcel con Santiago y que este le contó muchas cosas de ella, refiriéndose a su orientación sexual.

Además, le cita en prisión y le amenaza, si se niega a ir, está dispuesto a hacer lo que haga falta para perjudicarla.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 429 de Sueños de libertad; 4 de octubre: Andrés insinúa darse otra oportunidad con Begoña

Capítulo 429 de Sueños de libertad; 4 de noviembre: Andrés insinúa darse otra oportunidad con Begoña

¡Cloe informa de todo a Antoine Brossard, el director de la compañía francesa!

¡Cloe informa de todo a Antoine Brossard, el director de la compañía francesa!

Cloe conoce a Tasio y le comunica la primera decisión de Brossard: “Vamos a buscar otro director para la fábrica”

Cloe conoce a Tasio y le comunica la primera decisión de Brossard: “Vamos a buscar otro director para la fábrica”

Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”
Capítulo 429

Eladio cita a Marta en la cárcel y le amenaza: “Si no aparece, puede perderlo todo”

Cloe llega a la colonia y compra en la tienda... ¡sin que nadie sepa que es de Brossard!
Capítulo 429

Cloe llega a la colonia y compra en la tienda... ¡sin que nadie sepa que es de Brossard!

Antea Rodríguez es Cloe, la representante de Brossard que llega a la colonia pisando fuerte
¡Conócela!

Antea Rodríguez es Cloe, la representante de Brossard que llega a la colonia pisando fuerte

Cloe siempre viste a la última moda de París y llega a Perfumerías de la Reina haciéndose notar.

Suna y Seyran se rompen al pensar cómo habría sido su vida si su padre las hubiera querido
Comparten su dolor

Suna y Seyran se rompen al pensar cómo habría sido su vida si su padre las hubiera querido

Han pasado una vida bajo órdenes y miedo. El cariño de su padre no ha llegado hasta este momento.

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

Carlota Baró, ilusionada con interpretar a Renata en Las hijas de la criada: “Es una historia de conflictos de mujeres”

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

¿Conseguirá hundir Harun a Bahar?: esta noche, un ultimátum la obliga a elegir entre rendirse o luchar

nuevo jefe

El nuevo jefe médico llega desafiando a Bahar: “Sigues igual de lerda que en la universidad”

Publicidad