Marta se lanza y escribe una carta a Fina: “Ni el tiempo ni la distancia conseguirán que deje de amarte”

Marta ha conseguido otra pista que le podría llevar hasta Fina: un apartado de correos de Argentina.

Aunque en un principio la hija de Damián tiene dudas ya que no sabe si esa carta llegará y, de ser así, si recibirá la respuesta esperada, Marta se lanza a escribir a Fina.

En esa carta, la empresaria se abre en canal con la que ha sido y será el amor de su vida.

Le cuenta que Pelayo ha muerto y que ya sabe que por su culpa ella se vio obligada a marchare. Le pide perdón por no haberse dado cuenta de lo que pasaba y de haber dudado de su amor.

Le confiesa que, durante esos meses de ausencia, lo ha pasado muy mal y que solo quería irse a dormir por si tenía suerte de soñar con ella.

Marta, en su búsqueda desesperada, le confiesa a Fina en su carta que sigue muy enamorada de ella y que su único deseo es volver a abrazarla.