Capítulo 552
Tasio defiende a Paula ante Carmen y ella toma una drástica decisión: “Me marcho a la habitación de invitados”
La peculiar amistad entre el hijo de Damián y la asistenta ha vuelto a provocar un duro enfrentamiento entre el matrimonio.
La crisis que Paula ha abierto entre Tasio y Carmen, lejos de apagarse, parece más viva que nunca. Y es que, la sevillana está segura de que entre Paula y su marido hay algo más que una amistad.
Todo ha empeorado cuando Tasio ha entrado en el dormitorio obviando el enfado de Carmen, lo que ha causado aún más rechazo en su mujer, desatando una fuerte discusión en la que el hijo de Damian ha defendido a Paula.
“Entre ella y yo no ha pasado absolutamente nada”, ha insistido Tasio, pero la realidad es que Carmen no se lo cree: “A ti esa mujer te importa”, ha sentenciado.
El trabajador de La Industrial ha intentado poner final a esta pelea pidiendo perdón a su mujer, pero ella, lejos de aceptarlo, ha decidido irse a dormir a la habitación de invitados, no sin antes concluir esta discusión de la forma más contundente posible: “No te aguanto”, le ha repetido.
La reconciliación entre Carmen y Tasio parece más lejana que nunca, ¿podrán volver a ser felices juntos?
