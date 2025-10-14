“Soy el peor padre del mundo”: Timur se rompe ante Tolga y se culpa de todo lo ocurrido

Mientras dentro del quirófano Evren y su equipo luchan a contrarreloj para salvar la vida de la joven accidentada, fuera, en el pasillo, Timur se ha derrumbado con Tolga.

En su mente, han comenzado a resonar todas las acusaciones y los reproches de sus hijos, los fantasmas de todas las veces que les ha fallado. Las palabras de Cem gritándole "eres la causa de todo el dolor" lo ha atormentado hasta llevarlo al límite.

Superado por la culpa, se ha desahogado con Tolga, pidiéndole casi a gritos que lo culpe, que le diga lo que él mismo siente que es verdad. Soy el peor padre del mundo, todo es por mi culpa”.

Tolga ha intentado calmarlo, pero Timur, hundido en el dolor, solo ha podido pensar en la posibilidad de perder a su hija. “No podré seguir viviendo si nos deja”, ha dicho llorando.

Comprendiendo su dolor, el psiquiatra solo ha podido darle palabras de ánimo: “Doctor, ahora no hay nada que podamos hacer salvo rezar juntos”.