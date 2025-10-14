Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 13 de octubre

La cara más cruel de las redes: Bahar, juzgada y culpada por la desaparición de su hija tras publicar su vídeo

Bahar ha recurrido a las redes sociales para encontrar a su hija Umay. Rota de dolor, ha grabado un vídeo pidiendo ayuda que se ha hecho viral en segundos.

Bahar, juzgada y culpada por la desaparición de su hija tras publicar su vídeo

Publicidad

Con toda la familia reunida y sin noticias de Umay, han decidido grabar un vídeo y difundirlo en redes sociales. Aunque al principio no sabía qué decir, Bahar se ha puesto delante de la cámara y ha hablado con el corazón en la mano: “Hago este vídeo para pediros vuestra ayuda a todos. Busco a mi hija”.

Pero a mitad de la grabación, ha roto a llorar y, mirando a la cámara como si pudiera verla, le ha suplicado a su hija llorando: “Umay, tengo miedo. Ahora no estoy contigo, no te puedo proteger. Cuídate, por favor. Tengo miedo de que te pase algo”.

Apenas han publicado el vídeo, los teléfonos han empezado a sonar. Las primeras llamadas no eran para ayudar, sino para juzgarla y culparla. “¿Cómo se le ocurre dejar a su hija sola a esas horas de la noche? Me parece fatal, doctora”, le ha dicho una persona.

La familia se ha dado cuenta de que, al hacer pública la desaparición, se han expuesto a un peligro aún mayor. ¿Encontrarán a Umay?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Umay huye aterrada de dos acosadores y acaba atropellada

Umay huye aterrada de dos acosadores y acaba atropellada, ¿quién es el joven que la ha salvado?

Bahar, juzgada y culpada por la desaparición de su hija tras publicar su vídeo

La cara más cruel de las redes: Bahar, juzgada y culpada por la desaparición de su hija tras publicar su vídeo

Evren rompe su coraza para consolar a Bahar en su peor momento

"No te culpes": Evren rompe su coraza para consolar a Bahar en su peor momento

“¡No es Umay!”: el grito desesperado de Bahar al descubrir que la joven fallecida no es su hija
Renacer 13 de octubre

“¡No es Umay!”: el grito desesperado de Bahar al descubrir que la joven fallecida no es su hija

Timur se rompe ante Tolga y se culpa de todo lo ocurrido
Renacer 13 de octubre

“Soy el peor padre del mundo”: Timur se rompe ante Tolga y se culpa de todo lo ocurrido

Evren pelea contrarreloj mientras Bahar teme perder a su hija
Renacer 13 de octubre

“¡La aorta está rota!”: Evren pelea contrarreloj mientras Bahar teme perder a su hija

Bahar vive las peores horas de su vida. Nadie sabe quién es la joven que está siendo intervenida, pero todos esperan con el corazón en la mano que no sea Umay.

Andrés
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés se enterará de la propuesta de matrimonio... ¡Y le pedirá explicaciones a Begoña!

María le contará a Andrés que Gabriel le ha pedido matrimonio a Begoña, y no se lo tomará nada bien.

Begoña

Capítulo 413 de Sueños de libertad; 13 de octubre: Begoña, sin palabras ante la pedida de matrimonio de Gabriel

Remedios

Andrés visita a Remedios en la cárcel y le pide la verdad: "Si me asegura que a mi hija no le pasará nada, lo haré"

Gabriel

Gabriel le pide matrimonio a Begoña y ella se queda en shock... ¡no lo esperaba!

Publicidad