La cara más cruel de las redes: Bahar, juzgada y culpada por la desaparición de su hija tras publicar su vídeo

Con toda la familia reunida y sin noticias de Umay, han decidido grabar un vídeo y difundirlo en redes sociales. Aunque al principio no sabía qué decir, Bahar se ha puesto delante de la cámara y ha hablado con el corazón en la mano: “Hago este vídeo para pediros vuestra ayuda a todos. Busco a mi hija”.

Pero a mitad de la grabación, ha roto a llorar y, mirando a la cámara como si pudiera verla, le ha suplicado a su hija llorando: “Umay, tengo miedo. Ahora no estoy contigo, no te puedo proteger. Cuídate, por favor. Tengo miedo de que te pase algo”.

Apenas han publicado el vídeo, los teléfonos han empezado a sonar. Las primeras llamadas no eran para ayudar, sino para juzgarla y culparla. “¿Cómo se le ocurre dejar a su hija sola a esas horas de la noche? Me parece fatal, doctora”, le ha dicho una persona.

La familia se ha dado cuenta de que, al hacer pública la desaparición, se han expuesto a un peligro aún mayor. ¿Encontrarán a Umay?