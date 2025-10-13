Antena 3 LogoAntena3
“¡La aorta está rota!”: Evren pelea contrarreloj mientras Bahar teme perder a su hija

Bahar vive las peores horas de su vida. Nadie sabe quién es la joven que está siendo intervenida, pero todos esperan con el corazón en la mano que no sea Umay.

Mientras toda la familia busca a Umay como loca, una terrible noticia ha puesto el hospital en alerta: ha llegado una joven de unos 18 años en estado crítico, con la cara tan ensangrentada que es imposible reconocerla. La sospecha de que pueda ser Umay ha desatado el pánico.

El caos se ha apoderado de los pasillos. Dentro del quirófano, Evren luchaba por salvar la vida de la joven. "¡La aorta está rota!", ha gritado, pidiendo ayuda del doctor Reha. Fuera, la tensión ha explotado cuando Cem ha llegado preguntando por Umay.

Timur lo ha culpado de todo lo ocurrido. “¡Puede que mi hija muera, no sé lo que está pasando! ¡No quiero volver a verte cerca de ellas!”, le ha gritado.

Pero el momento más desgarrador estaba por llegar. Cuando el doctor Reha ha llegado corriendo y se ha detenido un segundo antes de entrar a quirófano, Bahar lo ha sentido como la peor de las señales. Convencida de que su hija no había sobrevivido, se ha roto en mil pedazos.

Su mente se ha nublado y ha comenzado a gritar sin consuelo “¡ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto!”. Superada por la situación, Bahar se ha desmayado en los brazos de su familia.

