"No te culpes": Evren rompe su coraza para consolar a Bahar en su peor momento

La tragedia ha obrado el milagro que parecía imposible: ha derrumbado el muro entre Bahar y Evren.

Se ha confirmado la noticia: la chica que ha muerto en el quirófano no era Umay. Sin embargo, al ver a la familia de esa otra joven, Bahar ha roto a llorar al ponerse en el lugar de la otra familia, sintiéndose horrible por alegrarse de que no fuera su hija.

Ha sido en ese momento cuando Evren ha aparecido. Dejando atrás la frialdad y los reproches, se ha acercado a ella y, como en los viejos tiempos, se ha convertido en su refugio. Con mucho cariño, le ha pedido que no se sintiera culpable, intentando calmar su dolor.

Pero este íntimo momento se ha roto con la llegada de Naz. La chef ha aparecido con cafés y comida, intentando ser un apoyo para Evren, sin darse cuenta de que estaba interrumpiendo algo mucho más importante. Abrumada por la situación, Bahar ha decidido apartarse para estar sola.

Y entonces, Evren, obligado por las circunstancias, se ha marchado con Naz, pero mientras su cuerpo se iba con ella, su corazón se quedaba con su Bahar.

Bahar vive las peores horas de su vida. Nadie sabe quién es la joven que está siendo intervenida, pero todos esperan con el corazón en la mano que no sea Umay.

