Resumen

Capítulo 413 de Sueños de libertad; 13 de octubre: Begoña, sin palabras ante la pedida de matrimonio de Gabriel

El abogado la ha sorprendido con esta propuesta de matrimonio.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Hemos visto como Damián ha puesto firme al cliente que menospreció a Tasio, lo que ha provocado un acercamiento entre padre e hijo... ¡parece que han hecho las paces!

En casa de la Reina, las cosas entre Gabriel y Begoña iban mejor que nunca, ilusionados con el bebé que viene en camino... ¡hasta que él le ha sacado un anillo de compromiso!

Begoña se ha quedado sin palabras ante la pedida de mano de el abogado, no se lo esperaba. ¿Qué le responderá?

Por su parte, en la cárcel, Andrés ha confirmado que Remedios se inculpó bajo amenaza, aunque guarda el nombre de los responsables... Él sospecha de Gabriel. ¿Conseguirá demostrarlo?

Vuelve a ver el capitulazo de Sueños de libertad en atresplayer.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés se enterará de la propuesta de matrimonio... ¡Y le pedirá explicaciones a Begoña!

Andrés visita a Remedios en la cárcel y le pide la verdad: "Si me asegura que a mi hija no le pasará nada, lo haré"

Capítulo 413

Gabriel le pide matrimonio a Begoña y ella se queda en shock... ¡no lo esperaba!

Capítulo 413

Raúl le propone a Claudia que se marche con él a Madrid... ¡quiere cumplir su sueño!

Capítulo 413

Tasio y Damián hacen las paces: "¡Estoy muy orgulloso de ti, hijo!"

Padre e hijo han tenido un acercamiento, reconociendo que los dos han cometido errores con el otro, aunque Damián ha terminado por recalcarle lo orgulloso que está de él.

