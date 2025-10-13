Capítulo 413 de Sueños de libertad; 13 de octubre: Begoña, sin palabras ante la pedida de matrimonio de Gabriel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Hemos visto como Damián ha puesto firme al cliente que menospreció a Tasio, lo que ha provocado un acercamiento entre padre e hijo... ¡parece que han hecho las paces!

En casa de la Reina, las cosas entre Gabriel y Begoña iban mejor que nunca, ilusionados con el bebé que viene en camino... ¡hasta que él le ha sacado un anillo de compromiso!

Begoña se ha quedado sin palabras ante la pedida de mano de el abogado, no se lo esperaba. ¿Qué le responderá?

Por su parte, en la cárcel, Andrés ha confirmado que Remedios se inculpó bajo amenaza, aunque guarda el nombre de los responsables... Él sospecha de Gabriel. ¿Conseguirá demostrarlo?

