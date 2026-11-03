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En tierra lejana | 3 de noviembre

Cihan defiende su amor por Alya ante Boran: "Si dice que me quiere, no voy a darle la espalda"

Cihan ha aprovechado su conversación a solas con Boran para reprocharle su desaparición y recordarle el infierno que han vivido Alya y su hijo. Además, ha dejado clara su postura ante sus sentimientos por ella.

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Cihan defiende su amor por Alya ante Boran: "Si me dice que me quiere, no voy a darle la espalda"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan quiere saber por qué Boran le pidió a Vurgun que lo ocultara después del accidente. Boran ha reconocido que tenía miedo de que lo encontraran, pero su respuesta no ha convencido a su hermano, que le ha reprochado no haber pensado en su familia.

Si hubiera acudido a un hospital, Alya habría sabido que seguía vivo y él mismo habría ido a buscarlo para protegerlo. Incluso podría haber reunido a Boran, Alya y Cihan Deniz con ellos para que recibiera una atención médica adecuada.

El protagonista no ha podido ocultar su rabia al recordar todo lo que han sufrido desde que recibieron el ataúd de Boran en aquel avión. Su hermano le ha recordado que Alya ha pasado por un auténtico infierno por su culpa y que él también ha sufrido las consecuencias de su desaparición. Mientras Boran se callaba, Cihan ha descargado todo lo que llevaba dentro y le ha hecho ver el daño que ha causado con sus decisiones.

Pero su reproche también ha sido una declaración de intenciones. El empresario sabe cuánto ha sufrido Alya y, después de escucharla confesar que está enamorada de él, no está dispuesto a apartarse de su lado. "Si después de todo lo ocurrido, si después del infierno que ha vivido aquí es capaz de mirarte a los ojos y decirte que me quiere, no voy a darle la espalda", le ha asegurado.

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