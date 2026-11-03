Sueños de libertad se consolida otro mes más como la serie más vista de la televisión

Un mes más, la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón y Ana Carlota Fernández ha vuelto a coronarse como la serie más vista de la televisión.

En octubre, Sueños de libertad (+1,2 M y 14,2%) vuelve a ser otro mes más la serie más vista de la televisión. Continúa como líder imbatible y se distancia 7,6 y 3,4 puntos de sus competidores.

Además, mejora su seguimiento respecto a hace un año hasta su mejor octubre de la historia.

Las series más vistas del Prime Time

Antena 3 consigue las series más vistas del Prime Time con El Secreto (885.000 y 10,8%) y En tierra lejana (840.000 y 12,8%), líder en las noches de lunes y martes.

El estreno de la segunda temporada de Entre tierras (842.000 y 11,1%) y Las hijas de la criada (800.000 y 9,9% además de ficción más seguida en diferido con 300.000 espectadores) son las producciones nacionales más vistas del prime time.

En octubre, Antena 3 vuelve a ganar a su competidor directo todos los días del mes. También se impone a su rival directo en las principales franjas: siendo la cadena líder absoluta de la Sobremesa (17,9%), superando por +11 puntos a su rival privado, la mejor distancia desde febrero 1996 y ganándole también en Prime Time por más de 4 puntos (12,7% vs 8,6%) y en el número de personas que cada día ven sus contenidos, con más de 9,7 millones de espectadores únicos, lo que suponen 2,4 millones más que su principal perseguidor.

Antena 3 (12,5%) se sitúa como la cadena más vista entre privadas, marcando la mayor distancia en 30 años en un mes de octubre con su directo competidor, +3,9 puntos, y siendo la cadena que más días lidera del mes, superando la mitad de las jornadas como la televisión más vista (57%).