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En tierra lejana | 3 de noviembre

Boran quiere saber hasta dónde han llegado Alya y Cihan: "¿Te has acostado con ella?"

Cihan no quería tener que responder a Boran en un momento tan complicado, pero ha decidido no mentirle. En su conversación, también ha defendido su amor por Alya y ha explicado por qué está seguro de lo que siente.

Boran quiere saber hasta dónde han llegado Alya y Cihan:

Boran quiere saber hasta dónde han llegado Alya y Cihan: "¿Te has acostado con ella?"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Boran quiere saber qué ha ocurrido entre Alya y Cihan desde que él desapareció. Después de descubrir que ambos están enamorados, le ha preguntado si se ha acostado con ella.

Cihan, que no quería tener que responder a esa pregunta en un momento tan complicado, ha decidido ser sincero con él. También le ha recordado que fueron las decisiones de Boran las que los llevaron a aquella situación.

Primero, ha reconocido que aceptó casarse con Alya porque creyó que era lo correcto, aunque al principio odiaba tener que hacerlo. Sin embargo, sus sentimientos han cambiado y ahora sabe que la quiere, aunque todavía no han sido capaces de intimar porque su sombra siempre los separaba.

Boran ha cuestionado que su hermano pueda estar enamorado de Alya después de haber asegurado que Meryem sería el único amor de su vida.

Sin embargo, Cihan ha reconocido que estaba equivocado y ha defendido que, cuando alguien encuentra a una persona verdadera después de tantas mentiras, lo sabe de inmediato. Así, ha dejado claro que lo que siente por Alya es real.

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