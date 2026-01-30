María vuelve a utilizar a Julia para hacer daño a Begoña: “Es una pena que tu madre no pueda pasar más tiempo contigo”

Julia echa de menos a Begoña. Su madre está recuperándose del parto y está pendiente del bebé. Además, Juanito ha nacido prematuro y la enfermera no se para de su lado.

María se aprovecha de la situación para malmeter en contra de Begoña con Julia. Le dice que es una pena que su madre no pueda pasar más tiempo con ella.

La niña le dice que lo entiende, que es normal, pero María sigue insistiendo y le dice a Julia que, además, Begoña ha estado embarazada de Juanito y le está dando el pecho. Por eso, su relación es mucho más especial que la relación que la niña nunca podrá tener con la enfermera.

María le dice a Julia que no se preocupe porque mientras ella esté en esa casa, nunca le va a faltar cariño dejando a la pequeña muy pensativa y sembrando la duda ella. ¿Qué pasará ahora?