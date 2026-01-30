Antena3
Capítulo 488

“Conmigo podéis estar tranquilas”: Digna habla con Cloe tras descubrir que mantiene una relación con Marta

La matriarca de los Merino se disculpa con la francesa por su comportamiento con ella.

Digna

Digna le dijo unas palabras muy duras a Cloe. La acusó de ambiciosa y de no haber apoyado a Luis con su idea de crear perfumes exclusivos.

La matriarca de los Merino decide disculparse con la francesa después de descubrir que ella mantiene una relación con su sobrina Marta.

Le dice que es consciente de que no debería haberle dicho esas palabras tan duras y más ahora que sabe que está con su sobrina.

Digna le dice que quiere mucho a Marta y que su secreto está a salvo y que pueden confiar en ella: “Nunca diré nada o haré nada que pueda perjudicarla ni a ella ni a las personas que sé que la quieren bien”.

Cloe, por su parte, se queda sorprendida con estas palabras, pero tranquila porque sabe que para Marta, Digna es como una segunda madre.

