Capítulo 481
¡Begoña ha roto aguas! El bebé se adelanta y se pone de parto... ¿saldrá todo bien?
Junto a Andrés, Digna y la doctora Borrell, Begoña afronta un parto sobrevenido.
Begoña ha empezado a sentir contracciones prematuramente, por lo que Digna y Andrés han avisado corriendo a la doctora Borrell. ¡Ha roto aguas!
La doctora Borrell junto a Andrés y Digna se ponen a ayudarla y tranquilizarla, su hijo va a nacer ochomesino. ¡Tiene miedo que no nazca sano!
Sin embargo, no hay tiempo, el bebé está llegando y debe parir en la casa de la Reina. Digna, mientras tanto, ha intentado localizar a Gabriel, pero no ha habido manera... ¿dónde está?
La doctora, preocupada, ha comenzado a darle indicaciones a Begoña... ¡el bebé va a nacer!
"No estás sola"; le ha dejado claro Andrés, que no se ha separado de ella ni un minuto.
¿Qué va a pasar? ¿Nacerá bien el bebé?
