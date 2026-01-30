Capítulo 488 de Sueños de libertad; 30 de enero: Begoña, preocupada por Juanito al darse cuenta de que su bebé tiene mucha fiebre

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Cloe ha acompañado a Valentina a la habitación de Claudia. ¡Van a ser compañeras!

Por su parte, Claudia ha descubierto que Salva no tiene novia. ¡No puede estar más emocionada! La persona especial a la que se refería el nuevo cantinero era… ¡su madre!

Damián se ha enfadado con sus hijos al escuchar que Andrés y Marta estaban hablando sobre él y sobre su idea a de abrir un nuevo negocio. Tienen miedo de que se equivoque y ya no tiene edad para ello, pero el patriarca les confronta.

Mientras tanto, Digna ha animado a Damián a que siga adelante. Ella siempre estará a su lado para apoyarlo.

Digna le ha pedido perdón a Cloe por haberla criticado injustamente. Además, le insinúa que sabe que tienen una relación y le dice que con ella su secreto está a salvo. Jamás hará nada que pueda perjudicar a su sobrina o a la gente que le quiere bien.

Paula ha hablado con Digna y le ha contado que Manuela está muy agobiada por culpa de María. La joven le exige mucho y está empezando a tratarla muy mal.

Por otro lado, María malmete a Julia con Begoña diciéndole que la enfermera está más pendiente del bebé que de ella.

Y Begoña le ha desvelado a Gabriel que sabe que tiene una aventura con María. En ese momento estaba dispuesta a denunciarle, pero justo Juanito se ha puesto a llorar y se ha dado cuenta de que el pequeño tiene mucha fiebre. ¿Qué le pasa a su bebé?

