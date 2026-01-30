¡Damián, decepcionado! Sus hijos no le ven capaz de montar un nuevo negocio

Damián está convencido de montar un nuevo negocio que le devuelva la ilusión después de verse obligado a renunciar a Perfumerías De la Reina, la empresa que él fundó.

Cuando están a solas, Andrés y Marta hablan sobre este tema. Por un lado, están contentos porque Damián se mantenga activo e ilusionado con este nuevo proyecto, pero por otro lado tienen miedo de que no salga bien y que su padre se lleve un gran disgusto.

Lo que ninguno de los dos se da cuenta es que Damián lo ha escuchado todo y no duda en enfrentarse a sus hijos.

Damián les reprocha que no le hayan dado su opinión cuando se la pidió y se queda muy decepcionado con las palabras de Marta y de Andrés: “Me consideráis un viejo derrotado incapaz de hacer nada por sí mismo”, les dice enfadado.

Marta y Andrés se disculpan porque su intención no era hacerle de menos, pero el daño ya está hecho.