Capítulo 488

¡Damián, decepcionado! Sus hijos no le ven capaz de montar un nuevo negocio

El patriarca de los De la Reina está muy ilusionado con montar un nuevo negocio, aunque Marta y Andrés no opinan lo mismo.

Damián

Damián está convencido de montar un nuevo negocio que le devuelva la ilusión después de verse obligado a renunciar a Perfumerías De la Reina, la empresa que él fundó.

Cuando están a solas, Andrés y Marta hablan sobre este tema. Por un lado, están contentos porque Damián se mantenga activo e ilusionado con este nuevo proyecto, pero por otro lado tienen miedo de que no salga bien y que su padre se lleve un gran disgusto.

Lo que ninguno de los dos se da cuenta es que Damián lo ha escuchado todo y no duda en enfrentarse a sus hijos.

Damián les reprocha que no le hayan dado su opinión cuando se la pidió y se queda muy decepcionado con las palabras de Marta y de Andrés: “Me consideráis un viejo derrotado incapaz de hacer nada por sí mismo”, les dice enfadado.

Marta y Andrés se disculpan porque su intención no era hacerle de menos, pero el daño ya está hecho.

