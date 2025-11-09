Andrés sospecha que alguien cercano provocó la explosión en la fábrica

Andrés comparte con Luis su creciente inquietud sobre lo que su mente le oculta en Sueños de libertad, tras flashes que le hacen dudar de la versión oficial de los hechos. La trama avanza cuando Gabriel regresa de París y “finge decepción” por no haber influido en Brossard, lo que aumenta las sospechas de Andrés.

La atmósfera se tensa en los próximos episodios de Sueños de libertad: ¿descubrirá Andrés si sus dudas sobre Gabriel y la explosión son reales o fruto de su mente? La intriga familiar crece con cada revelación.