Capítulo 391

Gabriel ayuda a María a tensar las cosas entre los De la Reina: quieren presionar a Damián

El abogado le orienta con un plan para desestabilizar a la familia y que Damián tenga que estar del lado de María.

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

María está tanteando el terreno ante la ampliación de capital a la que han llegado a acuerdo la junta de accionistas.

Como ella gestiona las acciones de Julia hasta su mayoría de edad, ha debatido con Gabriel sobre qué hacer.

El abogado, que siempre busca revolver a la familia de la Reina y crear problemas internos, le ha propuesto una idea: que anime a Damián a que haga él el desembolso de dinero de las acciones de Julia.

Cree que si le habla de la situación de su sobrina, y nombra a don Pedro, va a conseguir ganarse su favor.

¿En qué quedará esto?

