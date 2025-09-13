Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián intenta acercarse a Tasio tras la muerte de su madre
Tasio se enfrenta duramente a su padre y le reprocha que no pudo despedirse de su madre como hubiese querido.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Cristina acudirá a Damián en busca de ayuda para encontrar a José, su padre biológico. El patriarca le dará un contacto clave: Ángel Ruiz.
Se celebrará el funeral por la muerte de Ángela, la madre de Tasio, y se mostrará muy esquivo con sus hermanos.
Damián intentará acercarse a su hijo diciéndole que él también es un De la Reina, pero el joven no querrá escuchar sus palabras. Se enfrentará duramente a su padre y le echará la culpa de no haber podido despedirse de su madre.
Por otro lado, Gema le contará a Joaquín y a Luis que Digna tiene un moratón en la cara y la matriarca de los Merino se verá obligada a confesarlo y a contar otra gran verdad sobre la muerte de Jesús.
María utilizará el despido de Olga como nueva arma arrojadiza contra Andrés.
Y Begoña se aferrará a su relación con Gabriel sin imaginar todo lo que oculta ni sospechar sus verdaderas intenciones. ¿Lo descubrirá algún día?
