Capítulo 382
Andrés y Gabriel acercan sus posturas ante la situación de la empresa
Gabriel y Andrés están muy implicados con la crisis empresarial, y el pequeño de la Reina ha decidido limar asperezas con su primo porque todo vaya bien.
Las negociaciones con los afectados por la crisis sanitaria están estancadas.
Andrés y Gabriel han debatido el escenario legal tras una tensa reunión con el abogado Pardo, que no ha cedido en nada. Ambos coinciden en que el proceso judicial podría perjudicar a todos, incluidos los trabajadores.
A pesar del desencuentro inicial, Andrés ha reconocido la buena labor de Gabriel: “Tu actuación ha sido impecable”.
Finalmente, han terminado con un apretón de manos y un nuevo comienzo entre ambos. “La familia tiene que estar unida”, ha sentenciado Gabriel.
¿Será una verdadera firma de paz?
