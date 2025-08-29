Andrés y Gabriel acercan sus posturas ante la situación de la empresa

Las negociaciones con los afectados por la crisis sanitaria están estancadas.

Andrés y Gabriel han debatido el escenario legal tras una tensa reunión con el abogado Pardo, que no ha cedido en nada. Ambos coinciden en que el proceso judicial podría perjudicar a todos, incluidos los trabajadores.

A pesar del desencuentro inicial, Andrés ha reconocido la buena labor de Gabriel: “Tu actuación ha sido impecable”.

Finalmente, han terminado con un apretón de manos y un nuevo comienzo entre ambos. “La familia tiene que estar unida”, ha sentenciado Gabriel.

¿Será una verdadera firma de paz?