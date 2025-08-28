Capítulo 381 de Sueños de libertad; 28 de agosto: Digna estalla al enterarse de la verdad sobre los Carpena

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Digna ha empezado a ver la verdadera cara de Pedro. Tras escuchar las confesiones de Irene, la matriarca ha enfrentado por primera vez a su marido, exigiéndole explicaciones sobre su implicación en la caída de Joaquín. Aunque Pedro ha negado haber drogado a su hijastro, Digna ha comenzado a perder toda confianza en él: “¿Qué tipo de relación es esta, llena de mentiras?”, le ha recriminado.

Por otro lado, Marta ha confesado a Carmen que mintió sobre el supuesto viaje de Fina a París. En realidad, no sabe dónde está. La desaparición de la que era su amor la consume de culpa y miedo. Carmen teme que Santiago haya podido hacerle algo, sin saber que tanto Marta como Pelayo guardan un oscuro secreto.

Además, la Guardia Civil ha confirmado que no hay rastro de Santiago, lo que ha hecho aumentar la tensión en la colonia, especialmente en Marta y Pelayo.

Mientras tanto, la fábrica sigue enfrentando las consecuencias de su crisis sanitaria, y la desconfianza dentro del entorno empresarial sigue creciendo.

