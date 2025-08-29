Capítulo 382
Carmen y Claudia descubren que Marta mintió sobre Fina: “No tiene ni idea de dónde está”
La verdad sobre la desaparición de Fina sigue generando tensión. Carmen le revela a Claudia que Marta ocultó información crucial.
Publicidad
La preocupación por Fina va en aumento. Carmen y Claudia han comentado la extraña reacción de un hombre al que mencionaron la desaparición. El miedo a que Santiago haya hecho algo terrible empieza a crecer.
Carmen ha confesado que Marta ya sabía que Fina no estaba en París. “De hecho, me ha confesado que no tiene ni idea de dónde está”, ha admitido. Marta habría inventado el viaje para tranquilizarlas, y aunque Fina dejó una nota de despedida, no reveló su paradero. La incertidumbre vuelve a sacudir a las amigas.
Publicidad