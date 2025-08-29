Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 382

Carmen y Claudia descubren que Marta mintió sobre Fina: “No tiene ni idea de dónde está”

La verdad sobre la desaparición de Fina sigue generando tensión. Carmen le revela a Claudia que Marta ocultó información crucial.

Carmen y Claudia descubren que Marta mintió sobre Fina: “No tiene ni idea de dónde está”

Publicidad

Hannah Cordero
Publicado:

La preocupación por Fina va en aumento. Carmen y Claudia han comentado la extraña reacción de un hombre al que mencionaron la desaparición. El miedo a que Santiago haya hecho algo terrible empieza a crecer.

Carmen ha confesado que Marta ya sabía que Fina no estaba en París. “De hecho, me ha confesado que no tiene ni idea de dónde está”, ha admitido. Marta habría inventado el viaje para tranquilizarlas, y aunque Fina dejó una nota de despedida, no reveló su paradero. La incertidumbre vuelve a sacudir a las amigas.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Carmen y Claudia descubren que Marta mintió sobre Fina: “No tiene ni idea de dónde está”

Carmen y Claudia descubren que Marta mintió sobre Fina: “No tiene ni idea de dónde está”

Digna toma una decisión irreversible: “Esta tarde me iré de esta casa”

Digna toma una decisión irreversible y deja a Pedro: “Esta tarde me iré de esta casa”

Sueños de libertad arrasa en agosto y vuelve a ser la serie más vista de la televisión

Sueños de libertad arrasa en agosto y vuelve a ser la serie más vista de la televisión

“La forma de decir adiós no era huir, sino hablar”: Seyran prepara su golpe más duro contra Ferit y los Korhan
Avance

“La forma de decir adiós no era huir, sino hablar”: Seyran prepara su golpe más duro contra Ferit y los Korhan

“Lo atropellaron cuando apenas tenía tres años”: Carmen confiesa a Julia la pérdida de su hijo
Mejores momentos | Capítulo 20

“Lo atropellaron cuando apenas tenía tres años”: Carmen confiesa a Julia la pérdida de su hijo

Elegancia, estilo y muchas joyas: así ha sido la gran inauguración de la joyería de Amanda
Mejores momentos | Capítulo 20

Elegancia, estilo y muchas joyas: así ha sido la gran inauguración de la joyería de Amanda

La menor de los hermanos ha abierto por fin su joyería y ha recibido un gran apoyo, excepto por parte de su padre.

“¡Estás en peligro!”: Amanda descubre que su padre ha intentado matar a César
Mejores momentos | Capítulo 20

“¡Estás en peligro!”: Amanda descubre que su padre ha intentado matar a César

Ella y el mexicano han tenido un accidente y él ha querido demostrarla que el responsable era su padre.

“Investiguemos el pasado juntos”: esta ha sido la propuesta de Amanda a César

“Investiguemos el pasado juntos”: esta ha sido la propuesta de Amanda a César

“Ten paciencia”: Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?

“Ten paciencia”: Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?

“Tenemos un trato, lo sabes”: el hijo de los Aparicio amenaza a Octavio tras la propuesta hecha por César

“Tenemos un trato, lo sabes”: el hijo de los Aparicio amenaza a Octavio tras la propuesta hecha por César

Publicidad