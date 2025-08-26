La última noche de Fina y Marta en emociona al reparto entre lágrimas y confesiones

En las grabaciones de Sueños de libertad, el reparto vivió intensamente la despedida de Fina y Marta. “Ella sabe que es la última noche juntas”, confiesan entre bambalinas, mostrando la carga emocional de la escena.

La complicidad de las actrices traspasó el guion en un rodaje lleno de abrazos y risas, pero también de lágrimas. Los seguidores podrán descubrir en estas imágenes exclusivas cómo se vivió desde dentro uno de los momentos más esperados.