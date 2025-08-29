Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 382

Digna toma una decisión irreversible y deja a Pedro: “Esta tarde me iré de esta casa”

La matriarca, devastada por las mentiras y manipulaciones de Pedro, anuncia que rompe su matrimonio. Ni siquiera una revelación sobre su estado de salud logra detenerla.

Digna toma una decisión irreversible: “Esta tarde me iré de esta casa”

Digna ha llegado a su límite. Tras reflexionar durante la noche, le ha anunciado a don Pedro que no puede seguir a su lado. “He pedido que me hagan las maletas y esta tarde me iré de esta casa”, ha dicho con firmeza.

Pedro, desesperado, ha intentado retenerla, confesándole incluso que padece una enfermedad terminal: le ha confesado que tiene un fuerte cáncer de pancreas con metástasis.

Pero ni siquiera esa revelación ha cambiado la decisión de Digna.

“Estoy empezando a pensar que no estás bien de la cabeza”, le ha reprochado, acusándolo de manipular, drogar y destrozar emocionalmente a su hijo Joaquín.

Digna ha dejado claro que ya no cree en su marido y que su prioridad ahora es su familia: “Ahora me voy a estar con mis hijos, que es con quienes quiero estar”.

Series

