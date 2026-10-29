“Luz y yo apenas tenemos tiempo para estar juntos”: Luis se sincera con su madre sobre los problemas que atraviesa su matrimonio

Luis ha vuelto a Toledo por unos días para visitar a su familia. El joven les ha contado a todos que su negocio en Barcelona no puede ir mejor, pero nada más lejos de la realidad.

Su trabajo vendiendo perfumes de lujo no va tan bien como esperaba y su relación con Luz está en la cuerda floja.

Las guardias que la doctora hace en el hospital la absorben demasiado y casi no tienen tiempo para estar juntos.

Digna ya se había dado cuenta, pero Luis intentaba quitarle importancia. Sin embargo, el joven Merino le ha acabado confesando a su madre toda la verdad.

“La relación se está resintiendo”, se sincera y le explica que la falta de tiempo también está dificultando sus planes de ampliar la familia, lo que hace que la situación entre ellos sea aún más complicada.

Además, no está llevando bien que Luz sea la que lleva más dinero en casa y él se siente muy frustrado. ¿Qué pasará?, ¿Será este el principio del fin de Luis y Luz?