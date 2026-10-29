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Así comienza la segunda temporada de Entre tierras: “María, tienes que despertar”

Aunque han pasado 20 años de la muerte de Manuel, María no ha podido olvidar su recuerdo.

Así comienza la segunda temporada de Entre tierras: “María, tienes que despertar”

Así comienza la segunda temporada de Entre tierras: “María, tienes que despertar”

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Celia Gil
Celia Gil
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Han pasado 20 años desde que Manuel murió, pero para María el tiempo no ha borrado nada. La segunda temporada comienza con una escena muy emotiva en la que María recuerda a Manuel como si nunca se hubiese marchado.

María sueña que Manuel está al otro lado de la cama: “Quédate conmigo”, le pide ella, como si en el fondo supiera que es un sueño. Manuel le responde con cariño, le recuerda cuánto la quiere y que tiene que despertarse: “Amor mío”. Y, de repente, suena la alarma. La realidad vuelve.

Porque por mucho que intente seguir adelante, María nunca ha podido desprenderse del recuerdo del amor de su vida. Manuel sigue muy presente, demasiado presente. Lo que ella no sabe es que algo está a punto de cambiarlo todo. ¡No te pierdas cómo continúa su historia, este noche a partir de las 23:00 horas en Antena 3!

Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho interpreta a Juan Toscano en Entre tierras 2, un hombre con "un conflicto muy duro de llevar"

Antena 3 » Series » Entre tierras

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Series

Así comienza la segunda temporada de Entre tierras: “María, tienes que despertar”

Así comienza la segunda temporada de Entre tierras: “María, tienes que despertar”

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