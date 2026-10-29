Capítulo 678
Claudia decide no despedir a Paula, pero rompe su amistad con ella: “A partir de ahora seremos dependienta y encargada”
La joven se siente muy decepcionada por su compañera tras descubrir que sigue con Tasio.
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Claudia y Paula empezaron con mal pie. La sobrina de Manuela no quería que la amante de Tasio trabajase con ella ya que se sentía que estaba traicionando a su amiga Carmen.
Sin embargo, poco a poco fueron limando asperezas y Paula ya estaba totalmente integrada en la tienda.
Pero todo ha dado un importante vuelco cuando Claudia ha descubierto que Paula le ha mentido: no está saliendo con Salva como creían si no con…¡Tasio!
Paula se lo acabó confesando a Claudia tras sentirse acorralada por sus preguntas y dejando a la joven muy decepcionada.
La novia de Miguel pensó en despedir a Paula, pero tras contarle a Carmen por teléfono lo que ha ocurrido y darse cuenta de que a su amiga ya no le importa nada lo que haga Tasio, Claudia decide no despedirla.
La joven le dice a Paula que no va a prescindir de ella porque no le conviene, pero le deja las cosas claras: su relación de amistad se ha roto para siempre.
A partir de ahora mantendrán una relación solo como dependienta y encargada. ¡Paula se queda sin palabras!
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