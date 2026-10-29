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Capítulo 678

Julia se niega a volver a casa tras enfrentarse a Gabriel: “Le has quitado nuestro apellido a la empresa”

La pequeña le planta cara al empresario al descubrir que ha vuelto a mentirle.

Julia se niega a volver a casa tras enfrentarse a Gabriel

Julia se niega a volver a casa tras enfrentarse a Gabriel: “Le has quitado nuestro apellido a la empresa”

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Julia Zapata López
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Julia estaba a punto de volver a casa. Se había marchado a casa de sus abuelos cuando Gabriel le prohibió asistir a la boda de Andrés y Valentina y habló muy mal de Jesús.

Poco después, Gabriel le pidió perdón y Julia decidió darle una nueva oportunidad, sin embargo, todo ha cambiado cuando Beatriz le contó a la niña que su padre ha eliminado el apellido De la Reina del nombre de la empresa.

Julia, muy enfadada, decide enfrentarse a él. Le echa en cara la maldad que le ha hecho a su familia y le dic que no entiende que la fábrica ahora se llame Brossard España.

“Le voy a pedir a Pablo Salazar que vote en contra de esa medida”, le dice Julia a Gabriel recordándole que el director financiero es el representante de sus acciones de la empresa.

La niña va más allá y le asegura que no va a volver a casa y que se siente muy decepcionada: “No haces más que mentir”, le dice mientras Gabriel no puede disimular su rabia y enfado.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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