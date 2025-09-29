Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 403

Luis consuela a Cristina y ella lo malinterpreta todo... ¡Se lanza a besarle pero él la rechaza!

Cristina se desahoga con el perfumista y le cuenta todo lo que ha descubierto sobre su familia biológica... ¡Y confunde sus intenciones!

Cristina

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Cristina ha descubierto que don Pedro la mintió, una vez más, al no revelarle al paradero de su padre biológico José.

Frustrada tras la muerte de su tío y esta revelación de su madre, se ha desahogado con Luis.

Desde que entró en Perfumerías de la Reina, Cristina no ha dejado de sufrir enterándose de más y más secretos. Luis la ha escuchado y ha tratado de consolarla.

"No perdonaré a Pedro, me mintió a la cara"; ha dicho muy frustrada.

Cuando el perfumista se ha acercado para consolarla, Cristina ha malinterpretado sus intenciones... ¡Y se ha lanzado a besarle!

Luis, muy cortado, se ha apartado... ¡Y Cristina ha salido corriendo! ¿Qué pasará ahora entre ellos?

