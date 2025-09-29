Capítulo 403
Luis consuela a Cristina y ella lo malinterpreta todo... ¡Se lanza a besarle pero él la rechaza!
Cristina se desahoga con el perfumista y le cuenta todo lo que ha descubierto sobre su familia biológica... ¡Y confunde sus intenciones!
Cristina ha descubierto que don Pedro la mintió, una vez más, al no revelarle al paradero de su padre biológico José.
Frustrada tras la muerte de su tío y esta revelación de su madre, se ha desahogado con Luis.
Desde que entró en Perfumerías de la Reina, Cristina no ha dejado de sufrir enterándose de más y más secretos. Luis la ha escuchado y ha tratado de consolarla.
"No perdonaré a Pedro, me mintió a la cara"; ha dicho muy frustrada.
Cuando el perfumista se ha acercado para consolarla, Cristina ha malinterpretado sus intenciones... ¡Y se ha lanzado a besarle!
Luis, muy cortado, se ha apartado... ¡Y Cristina ha salido corriendo! ¿Qué pasará ahora entre ellos?
