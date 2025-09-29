Luis consuela a Cristina y ella lo malinterpreta todo... ¡Se lanza a besarle pero él la rechaza!

Cristina ha descubierto que don Pedro la mintió, una vez más, al no revelarle al paradero de su padre biológico José.

Frustrada tras la muerte de su tío y esta revelación de su madre, se ha desahogado con Luis.

Desde que entró en Perfumerías de la Reina, Cristina no ha dejado de sufrir enterándose de más y más secretos. Luis la ha escuchado y ha tratado de consolarla.

"No perdonaré a Pedro, me mintió a la cara"; ha dicho muy frustrada.

Cuando el perfumista se ha acercado para consolarla, Cristina ha malinterpretado sus intenciones... ¡Y se ha lanzado a besarle!

Luis, muy cortado, se ha apartado... ¡Y Cristina ha salido corriendo! ¿Qué pasará ahora entre ellos?