Don Pedro obliga a Digna a quedarse en casa y no ir a comer con sus hijos... ¡hasta que se le baje el moratón!

Digna quería marcharse a comer a casa Merino ya que había quedado con su nieto Teo.

Cuando Pedro ha visto que iba a irse, le ha empezado a rogar que no lo hiciera. Si ven el moratón en la cara de Digna, aunque se lo maquille, la gente comenzará a hacer preguntas. ¡No quiere que los Merino vayan contra él!

Al ver a la mujer decidida a marcharse, y que no hacía caso a sus súplicas, ha usado la baza de la amenaza: si se marcha, llamará a la Guardia Civil y la delatará como autora de la muerte de Jesús de la Reina.

A la matriarca no le ha quedado más remedio que ceder, hasta que no se le baje la inflamación, su marido no la dejará salir de casa.

Cuando ha llamado a Gema para cancelar la comida, esta se ha disgustado mucho... ¿Se dará cuenta de que algo le pasa a Digna?