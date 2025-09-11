Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 391

Don Pedro obliga a Digna a quedarse en casa y no ir a comer con sus hijos... ¡hasta que se le baje el moratón!

A pesar de la intención de la matriarca de irse con su familia, su marido la ha amenazado para que no salga de casa, hasta que se le vaya el moratón de la cara.

Digna

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Digna quería marcharse a comer a casa Merino ya que había quedado con su nieto Teo.

Cuando Pedro ha visto que iba a irse, le ha empezado a rogar que no lo hiciera. Si ven el moratón en la cara de Digna, aunque se lo maquille, la gente comenzará a hacer preguntas. ¡No quiere que los Merino vayan contra él!

Al ver a la mujer decidida a marcharse, y que no hacía caso a sus súplicas, ha usado la baza de la amenaza: si se marcha, llamará a la Guardia Civil y la delatará como autora de la muerte de Jesús de la Reina.

A la matriarca no le ha quedado más remedio que ceder, hasta que no se le baje la inflamación, su marido no la dejará salir de casa.

Cuando ha llamado a Gema para cancelar la comida, esta se ha disgustado mucho... ¿Se dará cuenta de que algo le pasa a Digna?

