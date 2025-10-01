Isabel pilla a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

La peor pesadilla de Isabel se ha hecho real. Ha vuelto a Perfumerías de la Reina, y allí se ha enterado de que “Dámaso”, su prometido, no es quien dice ser: se llama Gabriel de la Reina.

La joven ha entrado en shock, y tras un encontronazo con Gema, se ha enfrentado a él.

¿Cómo ha podido estar tan ciega todo este tiempo? “Esto explica por qué no me hacías ni puñetero caso”, se ha defendido ella.

Gabriel ha intentado calmarla para que no llamara la atención, pero ella está llena de ira contra él: “¿Cómo has podido hacerme esto?”

¿Qué va a hacer ahora Isabel? ¿Va a delatarle?