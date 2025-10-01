Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 405

Isabel pilla a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

La joven no puede creerse lo ciega que ha estado durante todo este tiempo: ha descubierto que su prometido es Gabriel de la Reina en realidad.

Isabel descubre a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

Publicidad

La peor pesadilla de Isabel se ha hecho real. Ha vuelto a Perfumerías de la Reina, y allí se ha enterado de que “Dámaso”, su prometido, no es quien dice ser: se llama Gabriel de la Reina.

La joven ha entrado en shock, y tras un encontronazo con Gema, se ha enfrentado a él.

¿Cómo ha podido estar tan ciega todo este tiempo? “Esto explica por qué no me hacías ni puñetero caso”, se ha defendido ella.

Gabriel ha intentado calmarla para que no llamara la atención, pero ella está llena de ira contra él: “¿Cómo has podido hacerme esto?”

¿Qué va a hacer ahora Isabel? ¿Va a delatarle?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta y Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le contará a Andrés lo que pasó con Santiago

Irene

Capítulo 405 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Irene comienza a preguntar a Damián por la muerte de su hermano

Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?

Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?

Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!
Capítulo 405

Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna
Capítulo 405

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna

Isabel descubre a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!
Capítulo 405

Isabel pilla a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

La joven no puede creerse lo ciega que ha estado durante todo este tiempo: ha descubierto que su prometido es Gabriel de la Reina en realidad.

Gabriel y Begoña
Audiencias septiembre

Sueños de libertad se convierte de nuevo en la serie más vista de la televisión

La ficción de Antena 3 continúa arrasando en audiencias y un mes más vuelve a ser la serie líder y subiendo respecto a septiembre del año pasado.

“¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”: Patricia deja en evidencia a Carmen delante de David

“¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”: Patricia deja en evidencia a Carmen delante de David

Bahar consuela a una Umay destrozada por el desamor

"Si la distancia mata el amor, no era de verdad": la lección más dura de Bahar a una Umay destrozada por el desamor

El peor regalo de cumpleaños para Bahar: Evren llega a su fiesta de la mano de Naz

El peor regalo de cumpleaños para Bahar: Evren llega a su fiesta de la mano de Naz

Publicidad