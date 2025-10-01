Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?

Gabriel se ha presentado en el hotel de Isabel para intentar darle las explicaciones que se merece sobre lo que ha pasado.

Pero ella está llena de rabia e ira, no le cree nada de lo que dice. ¡Le ha descubierto!

Gabriel le ha explicado su plan y como se ha infiltrado en los De la Reina desde dentro para poder vengarse de Damián por lo que le hizo a su padre... ¡Pero no le cree! Se siente totalmente utilizada.

Finalmente, llena de dolor por sus mentiras, Isabel ha cogido el teléfono para llamar a casa de los De la Reina y denunciarle. Él se ha quedado esperando detrás...

¿Será capaz de hacerlo?