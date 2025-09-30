Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 404

“Lárgate de la fábrica”: Isabel se presenta en la colonia buscando a Dámaso, pero se reencuentra con… ¡Gema!

La ex secretaria de Perfumerías De la Reina llega a la fábrica y la mujer de Joaquín la reconoce. ¿Qué está haciendo allí?

Isabel está empezando a sospechar de Gabriel, a quien ella conoce bajo el nombre de Dámaso.

La joven, que está de visita en Madrid por unos días, se presenta en Toledo tras ver una foto de Gabriel con los De la Reina en el periódico.

Isabel se presenta en la fábrica buscando explicaciones y a su prometido. Sin embargo, a quien se encuentra es a… ¡Gema!

La mujer de Joaquín la reconoce al instante y eso que con ella no acabó precisamente bien.

Gema se encara a ella y le pide qué le diga que está haciendo allí, ¿estará espiando otra vez para sacar información de la empresa?

Isabel le cuenta que está buscando a su prometido, sin saber que ese hombre al que busca es Gabriel De la Reina, y Gema le responde que le diga qué hace su prometido allí y le exige se marche inmediatamente.

“Nadie te quiere en Perfumerías de la Reina, lárgate”, le dice Gema muy enfadada. ¿Qué pasará ahora?, ¿descubrirá Isabel quien es realmente ese hombre con el que se va a casar?

Series

