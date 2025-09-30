Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel descubre el doble juego de Gabriel y su verdadera identidad

La joven descubre la verdadera identidad de su prometido: no se llama Dámaso y es un De la Reina.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

El notario llamará a Irene, Cristina y Claudia para la lectura del testamento de don Pedro y las tres mujeres son beneficiadas, pero…¿qué le dejará a Digna?

Damián y Pelayo se enterarán de que Marta se ha apartado temporalmente de la empresa.

Carmen apoyará una idea de Gema, que ahora es la encargada de la tienda, para relanzar ‘Pasión Oculta’ que será grabar un anuncio en televisión.

Gabriel, nervioso por la aparición de Isabel, perderá los papeles ante Begoña y Julia. ¡La enfermera se quedará muy sorprendida ante esta nueva acara de Gabriel!

Además, Isabel, tras presentarse por sorpresa en la colonia, descubrirá…¡la verdadera identidad de Gabriel! Su novio es en realidad Gabriel De la Reina. La joven le reprochará al abogado que le haya mantenido engañada y que le haya utilizado.

Gaspar empezará a tener dudas con respecto a vender la cantina tras su charla con Claudia, ¿se replanteará su decisión de marcharse?

Por último, Digna le contará a Irene que fue don Pedro quien dejó morir a Jesús y ella tratará de sonsacarle información al patriarca, pero Damián tirará balones fuera.

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad.

