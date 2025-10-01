Capítulo 405 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Irene comienza a preguntar a Damián por la muerte de su hermano

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Ha sido la lectura del testamento de don Pedro y ha sorprendido a todas las presentes: Irene, Cristina y Claudiahan salido muy beneficiadas. En cambio, Digna no ha recibido ningún bien.

No obstante, le ha dejado algo mejor: una carta de su puño y letra de despedida y perdón, junto con la confesión firmada de Jesús sobre la muerte de Clotilde y Valentín.

Isabel ha descubierto la verdadera identidad de Dámaso... ¡Es Gabriel de la Reina! ¿Va a denunciarle?

En la cantina, Gaspar, animado por las palabras de Claudia, ha decidido no traspasar la cantina y quedarse en Toledo. ¡Qué momento más emotivo!

Por su parte, Irene se ha personado en el despacho de Damián y ha comenzado a hacerle preguntas sobre la noche que murió su hermano Pedro... ¿Cree que ha tenido algo que ver?

