Resumen

Capítulo 405 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Irene comienza a preguntar a Damián por la muerte de su hermano

Irene se ha presentado en casa de la Reina y ha comenzado a hacer preguntas sobre la noche en la que murió su hermano.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Ha sido la lectura del testamento de don Pedro y ha sorprendido a todas las presentes: Irene, Cristina y Claudiahan salido muy beneficiadas. En cambio, Digna no ha recibido ningún bien.

No obstante, le ha dejado algo mejor: una carta de su puño y letra de despedida y perdón, junto con la confesión firmada de Jesús sobre la muerte de Clotilde y Valentín.

Isabel ha descubierto la verdadera identidad de Dámaso... ¡Es Gabriel de la Reina! ¿Va a denunciarle?

En la cantina, Gaspar, animado por las palabras de Claudia, ha decidido no traspasar la cantina y quedarse en Toledo. ¡Qué momento más emotivo!

Por su parte, Irene se ha personado en el despacho de Damián y ha comenzado a hacerle preguntas sobre la noche que murió su hermano Pedro... ¿Cree que ha tenido algo que ver?

Vuelve a ver este capitulazo de nuevo en atresplayer.

Series

