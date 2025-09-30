Gabriel se pone nervioso al enterarse de que Isabel está en la fábrica, ¿descubrirá quién es en realidad?

La madre de Teo ha pasado un mal momento tras encontrase con unas de sus peores enemigas: Isabel por lo alrededores de la colonia.

La mujer va a contárselo todo a Joaquín mientras su marido estaba reunido con Gabriel que lo ha escuchado todo.

Gema le cuenta a Gabriel quién es Isabel y le cuenta que robó información en su momento y que ha sido muy desagradable ese encuentro.

Gema sigue su relato contándoles que Isabel le ha dicho que estaba por allí buscando a su prometido mientras Gabriel va poniéndose nervioso por momentos.

¿Qué hace Isabel allí?, ¿estará a punto de conocer la joven su verdadera identidad?, ¿descubrirá Isabel que Dámaso es en realidad Gabriel De la Reina?