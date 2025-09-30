Capítulo 404
Gabriel se pone nervioso al enterarse de que Isabel está en la fábrica, ¿descubrirá quién es en realidad?
Gema corre a contarle a su marido y al abogado que acaba de encontrarse con Isabel, la ex secretaria de la fábrica.
La madre de Teo ha pasado un mal momento tras encontrase con unas de sus peores enemigas: Isabel por lo alrededores de la colonia.
La mujer va a contárselo todo a Joaquín mientras su marido estaba reunido con Gabriel que lo ha escuchado todo.
Gema le cuenta a Gabriel quién es Isabel y le cuenta que robó información en su momento y que ha sido muy desagradable ese encuentro.
Gema sigue su relato contándoles que Isabel le ha dicho que estaba por allí buscando a su prometido mientras Gabriel va poniéndose nervioso por momentos.
¿Qué hace Isabel allí?, ¿estará a punto de conocer la joven su verdadera identidad?, ¿descubrirá Isabel que Dámaso es en realidad Gabriel De la Reina?
