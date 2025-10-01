Antena 3 LogoAntena3
“¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”: Patricia deja en evidencia a Carmen delante de David

Para evitar quedarse a solas con su marido, la mujer ha humillado a la empleada, sabiendo que así el hombre se enfadará con ella.

Patricia, desde que comenzó la farsa del embarazo, está cruzando límites que jamás se imagino que sobrepasaría, entre ellos… ¡el tratar mal a Carmen! La mujer nunca ha sido santo de su devoción, pero esta vez, Patricia sabe que ha llegado demasiado lejos.

Al salir de su habitación se ha cruzado con David, que ha intentado una vez más hablar con ella, pero, como de costumbre, Patricia ha pesto como excusa los síntomas del embarazo para evitar cualquier conversación.

“Me encuentro solo y te echo de menos”, ha intentado explicarle David, pero ha sido imposible. Sabiendo que su marido no iba a parar de insistir, ha utilizado otra vía: despreciar a alguien que quiere para apartarlo de su lado, en este caso… ¡la víctima ha sido Carmen!

“¿Tú que haces allí? ¿Qué estás, cotilleando?”, ha preguntado con tono burlesco. David ha intentado frenarla de inmediato, pero no ha podido pararla: “¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”

Carmen lleva en esta casa más tiempo que tú”, ha atacado David, cayendo en su trampa, pero Patricia se lo ha devuelto sin despeinarse: “A ti te van las empleadas”.

“No te reconozco”, ha sentenciado David, y, destrozado y sin ganas de discutir, se ha marchado dejando a su mujer sola. ¿Cuánto más aguantará esta situación?

Gabriel y Begoña

Sueños de libertad se convierte de nuevo en la serie más vista de la televisión

Bahar consuela a una Umay destrozada por el desamor

"Si la distancia mata el amor, no era de verdad": la lección más dura de Bahar a una Umay destrozada por el desamor

El peor regalo de cumpleaños para Bahar: Evren llega a su fiesta de la mano de Naz
Renacer 30 de septiembre

El peor regalo de cumpleaños para Bahar: Evren llega a su fiesta de la mano de Naz

“Eres la mejor amiga que podría tener”: Çagla sorprende a Bahar con una fiesta de cumpleaños a la que Timur decide acudir
Renacer 30 de septiembre

“Eres la mejor amiga que podría tener”: Çagla sorprende a Bahar con una fiesta de cumpleaños a la que Timur decide acudir

Imagen
Renacer 30 de septiembre

¿Un nuevo amor para Evren? Naz va a por todas y le pide una cita

Naz, la carismática chef e hija de su paciente, ha entrado en su vida pisando fuerte. ¿Hará que Evren olvide a Bahar?

¡Se olvidan de todo por un segundo! El abrazo que demuestra que el amor de Bahar y Evren sigue vivo
Renacer 30 de septiembre

¡Se olvidan de todo por un segundo! El abrazo que demuestra que el amor de Bahar y Evren sigue vivo

Una emergencia ha roto el muro de hielo entre Bahar y Evren. Obligados a trabajar juntos para salvar a una paciente, la adrenalina y la emoción han acabado en un abrazo que ha delatado que sus sentimientos siguen intactos.

"No has cambiado lo más mínimo": Evren aparta a Bahar de su lado y pone un muro entre ambos

"No has cambiado lo más mínimo": Evren aparta a Bahar de su lado y pone un muro entre ambos

“No le importo a nadie”: Bahar consuela a una Umay rota por la presión y el miedo al futuro

“No le importo a nadie”: Bahar consuela a una Umay rota por la presión y el miedo al futuro

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel descubre el doble juego de Gabriel y su verdadera identidad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel descubre el doble juego de Gabriel y su verdadera identidad

