¡Increíble!
“¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”: Patricia deja en evidencia a Carmen delante de David
Para evitar quedarse a solas con su marido, la mujer ha humillado a la empleada, sabiendo que así el hombre se enfadará con ella.
Publicidad
Patricia, desde que comenzó la farsa del embarazo, está cruzando límites que jamás se imagino que sobrepasaría, entre ellos… ¡el tratar mal a Carmen! La mujer nunca ha sido santo de su devoción, pero esta vez, Patricia sabe que ha llegado demasiado lejos.
Al salir de su habitación se ha cruzado con David, que ha intentado una vez más hablar con ella, pero, como de costumbre, Patricia ha pesto como excusa los síntomas del embarazo para evitar cualquier conversación.
“Me encuentro solo y te echo de menos”, ha intentado explicarle David, pero ha sido imposible. Sabiendo que su marido no iba a parar de insistir, ha utilizado otra vía: despreciar a alguien que quiere para apartarlo de su lado, en este caso… ¡la víctima ha sido Carmen!
“¿Tú que haces allí? ¿Qué estás, cotilleando?”, ha preguntado con tono burlesco. David ha intentado frenarla de inmediato, pero no ha podido pararla: “¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”
“Carmen lleva en esta casa más tiempo que tú”, ha atacado David, cayendo en su trampa, pero Patricia se lo ha devuelto sin despeinarse: “A ti te van las empleadas”.
“No te reconozco”, ha sentenciado David, y, destrozado y sin ganas de discutir, se ha marchado dejando a su mujer sola. ¿Cuánto más aguantará esta situación?
Publicidad