Renacer 30 de septiembre

El peor regalo de cumpleaños para Bahar: Evren llega a su fiesta de la mano de Naz

Lo que ha comenzado como la fiesta sorpresa perfecta para animar a Bahar ha terminado con el peor regalo de cumpleaños que Bahar jamás podría haber imaginado.

Çagla sabía que su amiga necesitaba una alegría y, para celebrar su cumpleaños, la ha llevado al restaurante de Naz, donde todos sus seres queridos la esperaban para darle una increíble fiesta de cumpleaños sorpresa.

La noche, sin embargo, ya ha comenzado con un momento agridulce. Timur ha aparecido en la fiesta con un salero como regalo, recordando las miles de discusiones que tuvieron en su matrimonio.

Decidida a disfrutar del regalo de sus amigos y a recuperar la luz que sentía que había perdido, Bahar se ha dejado llevar. Tras beber unos chupitos, se ha subido a una mesa y ha comenzado a cantar, contagiando su energía a todos y convirtiéndose en el alma de la fiesta. Por un instante, ha vuelto a ser la Bahar de antes, feliz y brillante.

Ha sido en ese preciso momento cuando ha ocurrido lo impensable. Ha visto a Evren entrar por la puerta del restaurante. El tiempo se ha detenido. Pero la ilusión se ha roto al ver que era la cita de Naz.

Rodeada de todos sus amigos, en su propia fiesta sorpresa, ha recibido el peor regalo de cumpleaños posible: la prueba de que Evren, el amor de su vida, ya está intentando pasar página.

La doctora ha dejado todo a un lado para darle apoyo incondicional a su hija y recordarle que nunca estará sola.

La joven descubre la verdadera identidad de su prometido: no se llama Dámaso y es un De la Reina.

