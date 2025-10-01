Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!

Al concluir la lectura del testamento, el notario ha dado a Digna una carta que le ha dejado don Pedro para que lea ella a solas. Es lo único que le ha dejado.

En ella, le explica que no va a heredar nada, ya que sabe que ella misma no quiere nada de él, por lo tanto, le da su llave de la libertad: la confesión jurada de Jesús de la Reina.

“Estoy seguro de que con el tiempo podrás ver nuestro amor con otros ojos”, le ha explicado él. Además, en esa carta, le ha pedido perdón por todo lo que le ha hecho.

Digna no se lo podía creer, por fin iba a ser libre.

En la carta firmada de Jesús, él confesaba haber matado a Clotilde y Valentín, y la implicación de Joaquín Merino al ayudarle... ¡Por eso la matriarca la ha quemado!

No quiere esa carta cerca de ellos nunca más. ¿Será libre de todo esto al fin?